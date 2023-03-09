КНДР испытала баллистическую ракету малой дальности

КНДР провела пуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщают в четверг южнокорейские СМИ со ссылкой на южнокорейское военное командование.
В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявили, что зафиксировали запуск ракеты из города Нампхо, располагающегося на берегу Японского моря, около 18:20 по местному времени (12:20 мск). Других деталей в JCS не предоставили.
СМИ отмечают, что Северная Корея провела этот пуск ракеты на фоне скорого старта совместных военных учений Южной Кореи и США
Ранее стало известно, что Южная Корея и США планируют провести совместные учения, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до 23 марта. Северная Корея, как ожидается, выразит решительный протест против учений. Пхеньян предупредил, что Сеул и Вашингтон столкнутся с "беспрецедентно" сильным противодействием, если будут продвигать планы совместных учений в этом году. КНДР расценивает их как подготовку к агрессивной войне.
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