Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 76.66 -0.92 Brent 82.66 -0.63

ТЭК 09.03.2023 15:44

Нефть слабо растет после двух сессий в минусе

Цены на нефть слабо поднимаются в четверг после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 подорожали на $0,11 (0,13%) - до $82,77 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,04 (0,05%) - до $76,7 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Показатель сократился впервые за 11 недель.

Резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 138 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры оценивают заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Руководство Федрезерва пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, сказал глава американского ЦБ. Это, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые ФРС еще только предстоит оценить.

Участники рынка опасаются, что Федрезерв может занять слишком агрессивную позицию, повергнув в рецессию американскую экономику, что в свою очередь негативно скажется на спросе на топливо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть стабильна после снижения во вторник и среду Нефть ускорила падение из-за укрепления доллара Нефть перешла к небольшому снижению Цены на нефть растут, Brent у $86,4 за баррель Нефть дешевеет в связи с осторожным прогнозом Китая для экономики Нефть дешевеет после роста на минувшей неделе Цены на нефть снижаются Нефть умеренно дешевеет, Brent у $84,5 за баррель Цены на нефть опускаются Цены на нефть остаются в плюсе, Brent - $84,7 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az