Нефть слабо растет после двух сессий в минусе

Цены на нефть слабо поднимаются в четверг после снижения по итогам двух предыдущих сессий.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 подорожали на $0,11 (0,13%) - до $82,77 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,04 (0,05%) - до $76,7 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Показатель сократился впервые за 11 недель.
Резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 138 тыс. баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.
Кроме того, трейдеры оценивают заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Руководство Федрезерва пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, сказал глава американского ЦБ. Это, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые ФРС еще только предстоит оценить.
Участники рынка опасаются, что Федрезерв может занять слишком агрессивную позицию, повергнув в рецессию американскую экономику, что в свою очередь негативно скажется на спросе на топливо.
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