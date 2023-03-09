AZPROMO и Агентство инвестиций и развития Латвии налаживают сотрудничествo

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Агентство инвестиций и развития Латвии (LIAA) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. «Меморандум будет способствовать укреплению двусторонних экономических отношений и реализации совместных инвестиционных проектов», - написал Джаббаров на своей странице в facebook. Министр также отметил, что документ подписан в ходе его встречи с руководителем секретариата президента Латвии Андрисом Теикманисом. «На встрече также состоялся обмен мнениями относительно развития двусторонних отношений, торгово-экономических связях и потенциальных возможностей развития», - подчеркнул Джаббаров. Б.Рустамбеков

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