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Бизнес и законодательство 09.03.2023 15:47

AZPROMO и Агентство инвестиций и развития Латвии налаживают сотрудничествo

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Агентство инвестиций и развития Латвии (LIAA) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Меморандум будет способствовать укреплению двусторонних экономических отношений и реализации совместных инвестиционных проектов», - написал Джаббаров на своей странице в facebook.

Министр также отметил, что документ подписан в ходе его встречи с руководителем секретариата президента Латвии Андрисом Теикманисом.

«На встрече также состоялся обмен мнениями относительно развития двусторонних отношений, торгово-экономических связях и потенциальных возможностей развития», - подчеркнул Джаббаров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZPROMO, LIAA, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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