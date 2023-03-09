В ЕК сообщают о заполненных на 57% газохранилищах, не ожидают проблем до завершения отопительного сезона

Газохранилища на территории стран ЕС в настоящее время заполнены на 57%, и нехватки газа до конца холодов не предвидится, заявила в четверг член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.
"В ноябре прошлого года мы заполнили газохранилища на 95%. А сейчас они заполнены примерно на 57%. Это более чем вдвое больше, чем было в наших подземных газохранилищах в прошлом году (в марте - ИФ)", - сказала она, выступая в Европарламенте. Текст выступления опубликовала Еврокомиссия.
"Ситуация хорошая, и мы можем пройти холодное время года, не столкнувшись с нехваткой газа", - считает Симсон.
При этом она подчеркнула, что ближайшие два года могут быть сложными для европейских стран в том, что касается доступа к энергоресурсам. "Не нужно строить иллюзий: этот год будет непростым и следующий - тоже. По многим аспектам сохраняется неопределенность, необходимо обеспечить осторожный баланс между спросом и предложением", - считает Симсон.
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