В Брюсселе призвали Ереван и Баку решать все вопросы за столом переговоров

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар призвал Ереван и Баку все вопросы путем переговоров.
«Сильно обеспокоен недавним столкновением со смертельным исходом и новыми сообщениями о стрельбе (в Карабахском регионе Азербайджана – ИФ). Нет оправдания насилию; необходимо решать все вопросы только путем переговоров», - написал Клаар в четверг в твиттере.
«Регион (Южный Кавказ – ИФ) достаточно пострадал от боевых действий. Настало время работать вместе для прочного и справедливого мира», - добавил он.
Министерство обороны Азербайджана 5 марта заявило о военной провокации, совершенной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. «Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», - говорилось в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Позже в военном ведомстве сообщили, что в ходе инцидента погибли военнослужащие азербайджанской армии Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов.
Минобороны Азербайджана 9 марта сообщило, что «с 21:30 8 марта до 04:15 9 марта позиции азербайджанской армии на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе (Азербайджана – ИФ) подвергались обстрелу 23 раза».
Р.Керимов
Алиев принял экс-премьера Израиля Ольмерта
Гасанов обсудил с начальником штаба командования сухопутных войск НАТО перспективы развития отношений Баку и альянса
Армения искусственно нагнетает напряженность в регионе – Минобороны Азербайджана
Поставки российского СПГ в ЕС в 2022г достигли исторического максимума
Страны ЕС по газопроводу TAP суммарно получили 21,5 млрд кубометров газа из Азербайджана
В ЕК сообщают о заполненных на 57% газохранилищах, не ожидают проблем до завершения отопительного сезона
В Азербайджане выявлено 6 новых случаев COVID-19
Азербайджан планирует восстановить допандемический уровень турпотока к 2024г
Братья-близнецы представят Азербайджан на «Евровидении-2023» с композицией Tell Me More
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Молодые ИТ-специалисты проходят стажировку в сети Nar
Банк Республика признан победителем в 6 номинациях!
AZPROMO окажет поддержку "Caspian Energy Investment Forum Prague 2023"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна