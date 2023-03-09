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Регион 09.03.2023 16:31

В Брюсселе призвали Ереван и Баку решать все вопросы за столом переговоров

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар призвал Ереван и Баку все вопросы путем переговоров.

«Сильно обеспокоен недавним столкновением со смертельным исходом и новыми сообщениями о стрельбе (в Карабахском регионе Азербайджана – ИФ). Нет оправдания насилию; необходимо решать все вопросы только путем переговоров», - написал Клаар в четверг в твиттере.

«Регион (Южный Кавказ – ИФ) достаточно пострадал от боевых действий. Настало время работать вместе для прочного и справедливого мира», - добавил он.

Министерство обороны Азербайджана 5 марта заявило о военной провокации, совершенной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. «Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», - говорилось в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Позже в военном ведомстве сообщили, что в ходе инцидента погибли военнослужащие азербайджанской армии Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов.

Минобороны Азербайджана 9 марта сообщило, что «с 21:30 8 марта до 04:15 9 марта позиции азербайджанской армии на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе (Азербайджана – ИФ) подвергались обстрелу 23 раза».

Р.Керимов

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Тэги: КЛААР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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