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СНГ 09.03.2023 17:41

Парламентарии Узбекистана предлагают провести референдум по принятию новой Конституции

На заседании Законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана в четверг предложено провести референдум не по внесению поправок в действующий Основной закон, а по принятию новой Конституции страны.

"Сегодня имеются все основания для принятия законопроекта в качестве Конституции в новой редакции. Именно поэтому предлагается назвать проект конституционного закона "О конституции Республики Узбекистан", а не "о внесении изменений и дополнений в Конституцию", - заявил депутат палаты, член конституционной комиссии Джахонгир Ширинов.

Он обратил внимание на то, что в действующую Конституцию планируется внести 27 новых статей, общее их число увеличивается со 128 до 155.

"Основной закон республики обновляется на 65%. В результате наша Конституция будет полностью обновлена - как по содержанию, так и по форме", - подчеркнул он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник провел консультации с представителями обеих палат парламента и руководством Верховного суда по итоговой редакции законопроекта об изменениях в Конституцию.

В ходе консультаций отмечалось, что депутаты внимательно изучили более чем 200 тыс. предложений, направленных общественностью, при этом был учтен международный опыт, привлечены ведущие специалисты и эксперты из различных сфер. По итогам продолжавшегося несколько месяцев изучения подготовлена итоговая редакция проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию республики.

Сообщалось, что данный законопроект будет отдельно рассмотрен Конституционным судом, который даст свое заключение.

В декабре 2021 года Мирзиеев выступил с инициативой изменить Конституцию страны. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Конституции. В нем, в частности, предполагается продление срока президентских полномочий с 5 до 7 лет, запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству.

В нём также отражены нормы дальнейшего совершенствования основ государственной власти, усиления полномочий парламента, обеспечения активного участия граждан в законотворческом процессе.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОНСТИТУЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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