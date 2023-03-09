Субъекты МСП в Азербайджане испытывают серьезные трудности с доступом к финансовым ресурсам - KOBIA

Совет сотрудничества с предпринимателями при правлении Центрального банка Азербайджана провел очередное заседание.
Глава агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Орхан Мамедов, выступая на заседании отметил, что одной из проблем малого и среднего бизнеса в стране является доступ к финансовым ресурсам.
«Несмотря на то, что в этой сфере существует ряд механизмов поддержки, они недостаточны с точки зрения удовлетворения потребностей предпринимателей в финансовых ресурсах. В ходе встреч с предпринимателями и проведенных опросов, субъекты предпринимательства отмечали высокие процентные ставки по кредитам, отказе банками принимать залог в регионах, высокие комиссионные по обналичиванию средств и т.д. Что касается уровня использования альтернативных финансовых инструментов, то он неудовлетворительный», - сказал Мамедов.
В ходе заседания состоялись обсуждения по дальнейшему укреплению сотрудничества между предпринимателями и финансово-банковским сектором, дальнейшему улучшению доступа бизнеса к финансовым услугам, заслушаны предложения.
Б.Рустамбеков
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