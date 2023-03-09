Министр обороны США и премьер Израиля обсудили Иран, Россию

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве, они обсудили ядерную программу Ирана, сотрудничество Тегерана с Москвой, сообщает в четверг Пентагон.

"Обсудили региональные угрозы, исходящие от Ирана, и согласились усилить сотрудничество, чтобы противостоять иранской агрессии. Министр Остин подтвердил приверженность США тому, чтобы никогда не позволить Ирану получить ядерное оружие", - говорится в заявлении, опубликованном по итогу переговоров.

Также Остин обратил внимание на "расширяющееся сотрудничество" России и Ирана в военной сфере. Он отметил, что это может привести к негативным последствиям и для Ближнего Востока.

Шеф Пентагона также подтвердил стратегическое партнерство между США и Израилем, высказал желание углубить связи между странами.