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Дальнее зарубежье 09.03.2023 19:34

Ожидания восстановления потребительской активности в Китае завышены - инвестор

Инвесторы испытывают завышенные ожидания по поводу восстановления потребительского сектора в Китае, полагает Роб Хинчклифф, управляющий фондом PineBridge Global Focus Equity Fund объемом $555 млн.

Рынки быстро перестроились после открытия китайской экономики, и "это окно возможностей закрылось очень быстро", сказал Хинчлифф в интервью агентству Bloomberg. "Оценки уже не столь привлекательны", - добавил он.

Его фонд владеет акциями 44 компаний, но в Гонконге торгуются лишь две их них - Shenzhou Interоnational Group Holdings Ltd. и Wuxi Biologics Cayman Inc. Доходность PineBridge в последние три года превзошла показатели 96% конкурентов, а с начала года активы фонда выросли на 7%, по данным Bloomberg.

По оценкам аналитиков UBS Group AG, у китайских домохозяйств имеется 8-10 трлн юаней ($1,17-1,44 трлн) избыточных финансовых резервов, скопившихся за время пандемии коронавируса.

"Тот факт, что у вас есть лишние деньги, не значит, что вы будете их тратить", - сказал Хинчлифф. Его команда отслеживает ряд данных, от данных о мобильности граждан до занятости, чтобы оценить готовность китайских граждан тратить имеющиеся у них средства.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


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