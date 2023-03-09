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ТЭК 09.03.2023 17:20

Страны ЕС по газопроводу TAP суммарно получили 21,5 млрд кубометров газа из Азербайджана

Страны ЕС по газопроводу TAP до сих пор получили свыше 21,5 млрд кубометров газа из Азербайджана, сообщил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Шиппати.

«За эти более чем два года с начала коммерческой эксплуатации TAP (с 31 декабря 2020 года – ИФ) мы транспортировали в Европу 21,5 млрд кубометров газа из Азербайджана, в том числе, в Италию - 18 млрд кубометров. В Италии мы покрываем 15% спроса, и внесли важный вклад в обеспечение безопасности поставок и ликвидности рынка», - сказал Шиппати в кулуарах конференции Top Utility в Милане.

Говоря об увеличении мощности газопровода TAP, Шиппати отметил, что речь идет не о прокладке новых труб, а об увеличении мощностей газокомпрессорных станций.

«Существующий трубопровод рассчитан на транспортировку свыше 20 млрд кубометров газа. Это просто вопрос установки новой мощности для сжатия газа. В частности, проект подразумевает строительство двух новых компрессорных станций в Греции и Албании, модернизацию существующих станций и установку прочего оборудования», - сказал глава TAP AG.

Шиппати напомнил, что у компании уже есть первоначальная обязывающая заявка на увеличение мощности TAP на 1,2 млрд кубометров газа до конца 2025 года.

Он добавил, что в ноябре текущего года TAP AG планирует провести следующий этап обязательного рыночного тестирования, в ходе которых грузоотправители смогут запросить дополнительные долгосрочные мощности в TAP.

«По этому вопросу мы обсуждаем детали с властями, и еще один этап (рыночных испытаний планируем провести –ИФ), вероятно, в июле следующего года. Мы пытаемся предложить рынку возможность бронирования и покупки дополнительных транспортных мощностей, чтобы довести пропускную способность трубопровода до более, чем 20 млрд кубометров до 2027 года», - заявил он.

По данным TAP AG, из дополнительных 1,2 млрд кубометров газа по TAP 1 млрд кубометров будет поставляться в Италию, 200 млн кубометров - в Албанию.

Газопровод TAP предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу по TAP (входит в систему ЮГК -ИФ) начались 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров. При экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,4 млрд кубометров (рост на 39% по сравнению с показателем 2021г – ИФ) или 51% всех поставок из Азербайджана.

На 2023 год экспорт газа составит свыше 24 млрд кубометров, половина из которых - в Европу.

Н.Аббасова

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Тэги: TAP, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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