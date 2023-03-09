Алиев принял экс-премьера Израиля Ольмерта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, сообщает сайт главы государства.
«В ходе беседы были затронуты азербайджано-израильские отношения, и отмечено, что отношения между странами успешно развиваются в различных направлениях. В связи с этим была подчеркнута важность открытия посольства Азербайджана в Израиле», - отмечается в информации.
На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства, туризма и энергетики.
Б.Рустамбеков
Поставки российского СПГ в ЕС в 2022г достигли исторического максимума
Страны ЕС по газопроводу TAP суммарно получили 21,5 млрд кубометров газа из Азербайджана
В ЕК сообщают о заполненных на 57% газохранилищах, не ожидают проблем до завершения отопительного сезона
В Азербайджане выявлено 6 новых случаев COVID-19
Азербайджан планирует восстановить допандемический уровень турпотока к 2024г
Братья-близнецы представят Азербайджан на «Евровидении-2023» с композицией Tell Me More
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Страны Персидского залива хотят получить морские дроны
Байден подбирает кандидатов на ключевые должности в предвыборный штаб
Парламентарии Узбекистана предлагают провести референдум по принятию новой Конституции
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Молодые ИТ-специалисты проходят стажировку в сети Nar
Банк Республика признан победителем в 6 номинациях!
AZPROMO окажет поддержку "Caspian Energy Investment Forum Prague 2023"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна