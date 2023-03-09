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Внешняя политика 09.03.2023 17:28

Алиев принял экс-премьера Израиля Ольмерта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, сообщает сайт главы государства.

«В ходе беседы были затронуты азербайджано-израильские отношения, и отмечено, что отношения между странами успешно развиваются в различных направлениях. В связи с этим была подчеркнута важность открытия посольства Азербайджана в Израиле», - отмечается в информации.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства, туризма и энергетики.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ОЛЬМЕРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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