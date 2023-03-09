Азербайджан планирует восстановить допандемический уровень турпотока к 2024г

Азербайджан рассчитывает на восстановление туристического потока в страну до уровня, который фиксировался до пандемии COVID-19, к 2024 году, сообщил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана и главный советник Государственного агентства по туризму (ГАТ) страны Флориан Зенгстшмид.

«Мы рассчитываем достичь допандемических показателей (турпотока – ИФ) к 2024 году», - заявил Зенгстшмид в интервью порталу TradeArabia.

По его словам, в прошлом году турпоток в Азербайджан достиг около 50% от допандемического уровня: 3,2 млн туристских прибытий в 2019 году против 1,6 млн в 2022 году.

Р.Керимов