Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 76.66 -0.92 Brent 82.66 -0.63

Туризм 09.03.2023 17:43

Азербайджан планирует восстановить допандемический уровень турпотока к 2024г

Азербайджан рассчитывает на восстановление туристического потока в страну до уровня, который фиксировался до пандемии COVID-19, к 2024 году, сообщил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана и главный советник Государственного агентства по туризму (ГАТ) страны Флориан Зенгстшмид.

«Мы рассчитываем достичь допандемических показателей (турпотока – ИФ) к 2024 году», - заявил Зенгстшмид в интервью порталу TradeArabia.

По его словам, в прошлом году турпоток в Азербайджан достиг около 50% от допандемического уровня: 3,2 млн туристских прибытий в 2019 году против 1,6 млн в 2022 году.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРИЗМ, ПЛАНЫ


Похожие новости


ОАЭ и Турция заинтересованы в реализации туристических проектов на территории Дагестана - глава республики Азербайджан в 2021 году делает упор на внутренний туризм – представитель ГАТ Испания может открыться для иностранных туристов после 20 мая Британия рассчитывает в 2021 году увеличить иностранный турпоток на 21% Турция откроет туристический сезон в апреле Япония весной может открыть границы для небольших групп туристов Грузия с 1 июля откроется для туристов из стран с низким уровнем распространения COVID-19, с тревогой следит за ситуацией в Азербайджане - Минздрав Лишь чуть более половины отелей в Турции откроется этим летом - министр Грузия готова с 1 июля принять зарубежных туристов, в том числе и российских - глава Минэкономики Азербайджан в мае проведет маркетинговые исследования туристического рынка после ослабления пандемии коронавируса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az