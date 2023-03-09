Страны Персидского залива хотят получить морские дроны

Все члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) намерены приобретать морские беспилотники с целью улучшить контроль за ситуацией в водах региона, сообщает в четверг Defense news со ссылкой на главу ВМС Центрального командования США (CENTCOM) вице-адмирала Брэда Купера.

В ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Оман, Кувейт и Бахрейн.

"Бахрейн и Кувейт публично заявляли о намерении получить такие системы. Все другие страны региона в той или иной степени собираются приобретать их", - заявил ранее Купер.

Он напомнил, что различные криминальные и террористические группы все чаще пытаются перевозить через региональные воды наркотики и оружие. Так, за два месяца США и их союзники перехватили пять крупных партий контрабандных грузов, изъяли свыше 5 тыс. единиц вооружения и 1,6 млн единиц боеприпасов, наркотики на сумму $60 млн, 7 тыс. дистанционных взрывателей для ракет. Кроме того, через акваторию Ближнего Востока идет активная транспортировка нефти и газа.

Defense news напоминает, что ВМС США в прошлом году объявили о задаче создать к концу 2023 года флот из 100 различных морских беспилотников. При этом военные США уже некоторое время экспериментируют с комбинированием технологий искусственного интеллекта и беспилотниками с большим запасом хода. Одной из недавних разработок стал беспилотный надводный аппарат Voyager от компании Saildrone, Inc., используемый для слежения за местностью. Армия США применяла его на учениях Scarlet Dragon, в ходе которых технологии искусственного интеллекта использовали для распознавания целей.

Ранее США и Британия неоднократно сообщали о перехвате судов, шедших из Ирана в Йемен с контрабандой оружия.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.