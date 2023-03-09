В Азербайджане выявлено 6 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,825 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 36 случаях заражения.
За минувшие сутки летальных исходов от новой коронавирусной инфекции зафиксировано не было. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 138 человек.
От COVID-19 вылечились 818,497 тыс. (+41 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 190 человек.
За сутки медики провели 1,583 тыс. теста на коронавирус против 1,665 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 537,871 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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