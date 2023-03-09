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Здравоохранение 09.03.2023 18:19

В Азербайджане выявлено 6 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,825 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 36 случаях заражения.


За минувшие сутки летальных исходов от новой коронавирусной инфекции зафиксировано не было. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 138 человек.


От COVID-19 вылечились 818,497 тыс. (+41 за сутки).


В настоящее время на лечении и карантине находятся 190 человек.


За сутки медики провели 1,583 тыс. теста на коронавирус против 1,665 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 537,871 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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