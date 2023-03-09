Volkswagen приостановил проект строительства аккумуляторного завода в Европе, ждет мер поддержки от ЕС

Германский автоконцерн Volkswagen (VW) приостановил план строительства предприятия по выпуску аккумуляторов в Восточной Европе и отдает приоритет аналогичному проекту в США, где он получит крупные субсидии, пишет Financial Times.
Как сообщают источники газеты, на прошлой неделе VW заявил чиновникам Евросоюза, что получит в США 9-10 млрд евро субсидий и кредитов в рамках закона Inflation Reduction Act (IRA), а также других программ.
В настоящее время компания ждет, какими будут ответные меры ЕС на инициативы Вашингтона, направленные на стимулирование инвестиций в "зеленые" технологии, отметил один из источников.
Европейская комиссия на следующей неделе обнародует собственный законопроект в этой сфере (Net Zero Industry Act), который, как ожидается, будет предусматривать увеличение поддержки ключевых технологий, способных помочь Европе сократить выбросы и переключиться на безуглеродное производство электроэнергии.
Опубликованный на прошлой неделе Еврокомиссией предварительный документ не оправдал ожиданий, говорят отраслевые эксперты.
Один из источников FT отметил отсутствие в документе конкретных мер, другой заявил, что США предлагают компаниям гораздо более интересные условия, чем Европа.
В VW сообщили FT, что решений о том, где именно будут располагаться как североамериканский, так и европейский заводы, пока не принято. При этом компания подтвердила свою приверженность строительству дополнительных предприятий по выпуску аккумуляторов в Европе.
"Но для этого нам нужны соответствующие условия. Вот почему мы ждем, что предложит ЕС в "зеленом" законопроекте", - заявили в VW.
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