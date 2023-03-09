ЕЦБ вернет инфляцию в еврозоне к 2% в конце 2024 - начале 2025гг - глава Банка Франции

Темпы роста потребительских цен во Франции достигнут своего пика до июня текущего года, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) сделает все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому показателю, заявил глава французского ЦБ Франсуа Виллеруа де Гало в интервью France Info в четверг.

"Инфляция как во Франции, так и во всей Европе остается слишком высокой, но ее пик близок, - сказал он. - Мы вернем инфляцию к 2% к концу 2024 года или в начале 2025 года, и это обязательство, а не просто прогноз".

Виллеруа де Гало ожидает, что существенные темпы роста цен на продукты питания во Франции сохранятся в ближайшие несколько месяцев и начнут замедляться ближе к концу текущего года.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил на CNEWS в четверг, что инфляция в стране, по его прогнозам, начнет ослабевать с середины 2023 года.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале выросли на 7,2% в годовом выражении, причем темпы их подъема ускорились по сравнению с 7% в январе.

Продукты питания в стране в прошлом месяце подорожали на 14,5% в годовом выражении, энергоносители - на 14%, промышленные товары - на 4,6%, услуги - на 2,9%, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee.

Инфляция в еврозоне в целом в феврале составила 8,5% в годовом выражении. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на рекордные 5,6%