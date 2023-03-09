Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 76.66 -0.92 Brent 82.66 -0.63

Макроэкономика 09.03.2023 19:15

ЕЦБ вернет инфляцию в еврозоне к 2% в конце 2024 - начале 2025гг - глава Банка Франции

Темпы роста потребительских цен во Франции достигнут своего пика до июня текущего года, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) сделает все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому показателю, заявил глава французского ЦБ Франсуа Виллеруа де Гало в интервью France Info в четверг.

"Инфляция как во Франции, так и во всей Европе остается слишком высокой, но ее пик близок, - сказал он. - Мы вернем инфляцию к 2% к концу 2024 года или в начале 2025 года, и это обязательство, а не просто прогноз".

Виллеруа де Гало ожидает, что существенные темпы роста цен на продукты питания во Франции сохранятся в ближайшие несколько месяцев и начнут замедляться ближе к концу текущего года.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил на CNEWS в четверг, что инфляция в стране, по его прогнозам, начнет ослабевать с середины 2023 года.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале выросли на 7,2% в годовом выражении, причем темпы их подъема ускорились по сравнению с 7% в январе.

Продукты питания в стране в прошлом месяце подорожали на 14,5% в годовом выражении, энергоносители - на 14%, промышленные товары - на 4,6%, услуги - на 2,9%, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee.

Инфляция в еврозоне в целом в феврале составила 8,5% в годовом выражении. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на рекордные 5,6%

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, ЕЦБ


Похожие новости


Власти Франции потратят 100 млрд евро на борьбу с инфляцией

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az