Межвузовской образовательной программе ЕС Erasmus+ выделяют рекордный годовой бюджет в 4,43 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг об утверждении пересмотренной годовой рабочей программы межвузовского обмена Erasmus+ на 2023 год с выделением на нее рекордной суммы в 4,43 млрд евро.
"Общий бюджет программы на этот год пересмотрели в сторону увеличения до новой суммы в 4,43 млрд евро: это самые крупные финансовые средства за год, когда-либо полученные программой Erasmus+", - говорится в коммюнике ЕК.
В ЕК считают, что увеличенный бюджет укрепит "приоритеты Erasmus+ по инклюзивности, активной гражданской позиции и демократическому участию, а также по переходу к "зеленым" и цифровым технологиям в ЕС и на международном уровне".
Пересмотренная рабочая программа, подчеркивают в Брюсселе, включает первоначальные ассигнования в размере 100 млн евро для поддержки "проектов, которые способствуют образовательной деятельности и интеграции в новую среду обучения людей", уехавших с Украины в ЕС, а также "деятельности в помощь (учебным) организациям, учащимся и персоналу на Украине".
Кроме того, деятельность в рамках программы продолжит укреплять приверженность задаче ЕС по повышению квалификации и переподготовке специалистов.
В ЕК напоминают, что "созданная более 35 лет назад Erasmus+ является одной из самых знаковых программ ЕС, и на сегодняшний день в ней приняли участие более 13 млн человек".
Баку и Астана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Алиев принял экс-премьера Израиля Ольмерта
Гасанов обсудил с начальником штаба командования сухопутных войск НАТО перспективы развития отношений Баку и альянса
Европейские фондовые рынки в основном снизились, исключением стала Германия
Глава Latvijas gaze не видит альтернативы газу в ближайшем будущем
Цены на нефть ускорили рост на статданных из США, Brent - $83,33 за баррель
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Власти Франции подготовили план по контролю над использованием воды ввиду угрозы ее дефицита
США обеспокоены укреплением военного сотрудничества Москвы и Тегерана
Белый дом запрашивает $842 млрд на оборону в бюджете на 2024 финансовый год
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Молодые ИТ-специалисты проходят стажировку в сети Nar
Банк Республика признан победителем в 6 номинациях!
AZPROMO окажет поддержку "Caspian Energy Investment Forum Prague 2023"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна