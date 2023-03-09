Баку и Астана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с министром информации и общественного развития Казахстана Дарханом Кыдырали, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.
«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах информации, связи, социальной защиты, а также семейной и молодежной политики»,- отмечается в информации.
На встрече также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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