Цены на нефть ускорили рост на статданных из США, Brent - $83,33 за баррель

Цены на нефть ускорили рост на торгах в четверг после публикации данных министерства труда США, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года.
Опубликованная статистика несколько ослабила опасения трейдеров в отношении возможного возврата Федеральной резервной системы (ФРС) к более быстрым темпам ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:40 в четверг составляет $83,33 за баррель, что на $0,67 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,68 (0,89%), до $77,34 за баррель.
"Ястребиные" комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла ранее на этой неделе привели к снижению цен на нефть. Опасения экспертов, связанные с возможностью более резкого, чем ожидалось, подъема ставок в США, перевесили оптимизм в отношении перспектив рынка в результате увеличения экономической активности в Китае.
"В начале этого года поддержку ценам на нефть и другим рисковым активам оказывали сигналы ослабления американской экономики, подъем в Китае и восстановление в Европе, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Сохранение этих условий было бы идеальным для ралли на сырьевых рынках, поскольку спад активности в экономике США означал бы остановку цикла ужесточения политики ФРС, что привело бы к ослаблению доллара и вывело бы на передний план китайские данные".
"Нефтяному рынку трудно будет найти свою опору до тех пор, пока китайские данные не выйдут на первый план, а настрой ФРС не станет менее "ястребиным", - приводит слова эксперта Market Watch.
Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали неожиданное уменьшение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе. Запасы сократились на 1,69 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали их роста на 1,6 млн баррелей.
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