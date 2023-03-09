Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 76.66 -0.92 Brent 82.66 -0.63

ТЭК 09.03.2023 20:01

Цены на нефть ускорили рост на статданных из США, Brent - $83,33 за баррель

Цены на нефть ускорили рост на торгах в четверг после публикации данных министерства труда США, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года.

Опубликованная статистика несколько ослабила опасения трейдеров в отношении возможного возврата Федеральной резервной системы (ФРС) к более быстрым темпам ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:40 в четверг составляет $83,33 за баррель, что на $0,67 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,68 (0,89%), до $77,34 за баррель.

"Ястребиные" комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла ранее на этой неделе привели к снижению цен на нефть. Опасения экспертов, связанные с возможностью более резкого, чем ожидалось, подъема ставок в США, перевесили оптимизм в отношении перспектив рынка в результате увеличения экономической активности в Китае.

"В начале этого года поддержку ценам на нефть и другим рисковым активам оказывали сигналы ослабления американской экономики, подъем в Китае и восстановление в Европе, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Сохранение этих условий было бы идеальным для ралли на сырьевых рынках, поскольку спад активности в экономике США означал бы остановку цикла ужесточения политики ФРС, что привело бы к ослаблению доллара и вывело бы на передний план китайские данные".

"Нефтяному рынку трудно будет найти свою опору до тех пор, пока китайские данные не выйдут на первый план, а настрой ФРС не станет менее "ястребиным", - приводит слова эксперта Market Watch.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали неожиданное уменьшение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе. Запасы сократились на 1,69 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали их роста на 1,6 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть слабо растет после двух сессий в минусе Нефть стабильна после снижения во вторник и среду Нефть ускорила падение из-за укрепления доллара Нефть перешла к небольшому снижению Цены на нефть растут, Brent у $86,4 за баррель Нефть дешевеет в связи с осторожным прогнозом Китая для экономики Нефть дешевеет после роста на минувшей неделе Цены на нефть снижаются Нефть умеренно дешевеет, Brent у $84,5 за баррель Цены на нефть опускаются

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az