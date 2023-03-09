Новый президент Чехии обещает восстановить уважение к руководству страны

Церемония приведения к присяге нового президента Чехии Петра Павла состоялась в четверг в Пражском граде.

"Проблемы у нас одинаковые, только вместе мы сможем их решить", - передает Чешское радио заявление Павла перед участниками церемонии.

"Скорее, мы просто привыкли больше говорить о том, что нас разделяет", - подчеркнул он, заметив, что "вместо этого стоит говорить о том, что объединяет людей".

"Я помогу восстановить уважение, порядочность и достоинство к руководству нашей страны", - пообещал президент.

Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел 28 января одержал победу во втором туре президентских выборов в Чехии.

В Чехии президент обладает в основном церемониальными функциями, однако именно он назначает премьер-министра и членов Центрального банка, а также предлагает кандидатуры судей в Конституционный суд.