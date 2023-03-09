Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 76.66 -0.92 Brent 82.66 -0.63

Дальнее зарубежье 09.03.2023 21:49

США ввели санкции против пяти компаний - поставщиков деталей для беспилотников Ирана

Минфин США в четверг объявил о санкциях в отношении пяти компаний, базирующихся в Китае, и одного физического лица в связи с поставками Ирану компонентов, которые можно использовать при производстве беспилотников.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции против пяти компаний и одного физического лица за поставки материалов для иранских БПЛА. Эта сеть компаний, базирующаяся в КНР, ответственна за продажи и поставки Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) тысяч изделий аэрокосмической промышленности, в том числе тех, которые можно использовать в БПЛА", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Под санкциями оказались компании Koto Machinery, Raven International Trade Limited, Guilin Alpha, S&C Trade и ее сотрудник Юнь Сяюан, Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd.

В ведомстве напомнили, что все имущество этих структур, находящееся в юрисдикции США и американских граждан, необходимо заблокировать и отчитаться перед OFAC. Любые структуры, которыми более чем на 50% владеют эти подсанкционные организации, также блокируют. Все транзакции, проводимые в их интересах на территории США или американцами, запрещены.

Кроме того, лица, которые участвуют в определенных транзакциях с новыми фигурантами санкционных списков, также могут подпасть под американские санкции. Кроме того, США могут ввести ограничения в отношении любых иностранных финансовых институтов, которые осознанно содействуют этим фигурантам в совершении значительных транзакций или предоставляют им финансовые услуги.

В конце января Евросоюз внес в санкционные списки иранскую HESA, производящую БПЛА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, БЕСПИЛОТНИКИ, САНКЦИИ


Похожие новости


США обеспокоены укреплением военного сотрудничества Москвы и Тегерана США ввели санкции против ряда компаний и чиновников Ирана за нарушение прав женщин США ввели санкции против шести компаний за транспортировку и продажу иранской нефти Иран способен за 12 дней получить материал, необходимый для создания атомной бомбы - Пентагон Глава МИД Ирана получил от США послание с готовностью работать над достижением договоренности по ядерной сделке Тегеран еще не принял решение о возобновлении оружейной ядерной программы США ввели санкции против восьми иранцев, связанных с производством беспилотников Постпред США призвал власти Ирана провести расследование и наказать виновных в террористической атаке на посольство Азербайджана в Тегеране США поддерживают призыв Алиева о скорейшем расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране - Прайс США ввели санкции против граждан Ирана, связанных с разработкой беспилотников

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az