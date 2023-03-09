США ввели санкции против пяти компаний - поставщиков деталей для беспилотников Ирана

Минфин США в четверг объявил о санкциях в отношении пяти компаний, базирующихся в Китае, и одного физического лица в связи с поставками Ирану компонентов, которые можно использовать при производстве беспилотников.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции против пяти компаний и одного физического лица за поставки материалов для иранских БПЛА. Эта сеть компаний, базирующаяся в КНР, ответственна за продажи и поставки Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) тысяч изделий аэрокосмической промышленности, в том числе тех, которые можно использовать в БПЛА", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Под санкциями оказались компании Koto Machinery, Raven International Trade Limited, Guilin Alpha, S&C Trade и ее сотрудник Юнь Сяюан, Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd.
В ведомстве напомнили, что все имущество этих структур, находящееся в юрисдикции США и американских граждан, необходимо заблокировать и отчитаться перед OFAC. Любые структуры, которыми более чем на 50% владеют эти подсанкционные организации, также блокируют. Все транзакции, проводимые в их интересах на территории США или американцами, запрещены.
Кроме того, лица, которые участвуют в определенных транзакциях с новыми фигурантами санкционных списков, также могут подпасть под американские санкции. Кроме того, США могут ввести ограничения в отношении любых иностранных финансовых институтов, которые осознанно содействуют этим фигурантам в совершении значительных транзакций или предоставляют им финансовые услуги.
В конце января Евросоюз внес в санкционные списки иранскую HESA, производящую БПЛА.
Баку и Астана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Алиев принял экс-премьера Израиля Ольмерта
Гасанов обсудил с начальником штаба командования сухопутных войск НАТО перспективы развития отношений Баку и альянса
Европейские фондовые рынки в основном снизились, исключением стала Германия
Глава Latvijas gaze не видит альтернативы газу в ближайшем будущем
Цены на нефть ускорили рост на статданных из США, Brent - $83,33 за баррель
Межвузовской образовательной программе ЕС Erasmus+ выделяют рекордный годовой бюджет в 4,43 млрд евро
В Азербайджане выявлено 6 новых случаев COVID-19
Азербайджан планирует восстановить допандемический уровень турпотока к 2024г
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Молодые ИТ-специалисты проходят стажировку в сети Nar
Банк Республика признан победителем в 6 номинациях!
AZPROMO окажет поддержку "Caspian Energy Investment Forum Prague 2023"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна