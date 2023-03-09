Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 75.72 -0.94 Brent 81.59 -1.07

Дальнее зарубежье 09.03.2023 23:07

Власти Франции подготовили план по контролю над использованием воды ввиду угрозы ее дефицита

Французский министр экологических преобразований Кристоф Бешю в эфире радиостанции Sud Radio в четверг изложил основные положения общенационального плана по управлению водными ресурсами, который будет обнародован в ближайшие дни.

"Через несколько дней будет обнародован национальный план, включающий около пятидесяти мер", - сообщил министр, который в последние недели неоднократно делал тревожные заявления о том, что после исторической засухи 2022 года страна в начале 2023-го столкнулась с низким уровнем грунтовых вод, что чревато серьезными проблемами для устойчивого водоснабжения.

Бешю указывал на то, что февраль 2023 года оказался "самым засушливым с 1959 года", и с марта в стране могут быть введены повсеместные ограничения использования воды.

В интервью Sud Radio он заявил, что "нынешняя ситуация хуже, чем в прошлом году в это же время", и отметил, что из 18 последних месяцев в 15 был дефицит дождей. И при том, что в настоящий момент во Франции местами начались дожди, в некоторых регионах ситуация остается серьезной.

По словам министра, план включает распоряжения "по применению сточных вод, сбору дождевой воды, борьбе против протечек в системах водоснабжения и по информированию о правилах использования питьевой воды".

Бешю напомнил, что французы ежедневно используют в среднем до 150 литров воды на человека. "Мы живем с иллюзией изобилия. Однако вода - это жизнь, и нужно быть внимательными к тому, чтобы не разбазаривать ее, как попало", - резюмировал министр экологических преобразований.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ВОДА, РЕСУРСЫ, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az