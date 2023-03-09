Власти Франции подготовили план по контролю над использованием воды ввиду угрозы ее дефицита

Французский министр экологических преобразований Кристоф Бешю в эфире радиостанции Sud Radio в четверг изложил основные положения общенационального плана по управлению водными ресурсами, который будет обнародован в ближайшие дни.

"Через несколько дней будет обнародован национальный план, включающий около пятидесяти мер", - сообщил министр, который в последние недели неоднократно делал тревожные заявления о том, что после исторической засухи 2022 года страна в начале 2023-го столкнулась с низким уровнем грунтовых вод, что чревато серьезными проблемами для устойчивого водоснабжения.

Бешю указывал на то, что февраль 2023 года оказался "самым засушливым с 1959 года", и с марта в стране могут быть введены повсеместные ограничения использования воды.

В интервью Sud Radio он заявил, что "нынешняя ситуация хуже, чем в прошлом году в это же время", и отметил, что из 18 последних месяцев в 15 был дефицит дождей. И при том, что в настоящий момент во Франции местами начались дожди, в некоторых регионах ситуация остается серьезной.

По словам министра, план включает распоряжения "по применению сточных вод, сбору дождевой воды, борьбе против протечек в системах водоснабжения и по информированию о правилах использования питьевой воды".

Бешю напомнил, что французы ежедневно используют в среднем до 150 литров воды на человека. "Мы живем с иллюзией изобилия. Однако вода - это жизнь, и нужно быть внимательными к тому, чтобы не разбазаривать ее, как попало", - резюмировал министр экологических преобразований.