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Дальнее зарубежье 09.03.2023 21:17

Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Беларусью

Польские военные начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Беларусью, сообщил в четверг министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные приступили к установке укреплений на границе с Беларусью", - написал он в своем твиттер-аккаунте.

"Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", - подчеркнул глава Минобороны Польши.

Сообщение сопровождают кадры установки польскими военнослужащими противотанковых ежей и бетонных "зубов дракона" на проезжей части перед пограничными заграждениями.

В октябре 2022 года Польша заявила о завершении строительства заграждения на границе с Беларусью. В декабре того же года Польша заявила о намерении возвести 199-километровый электронный барьер на границе с Россией.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, УКРЕПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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