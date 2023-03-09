Европейские фондовые рынки в основном снизились, исключением стала Германия

Европейские фондовые индексы в основном снизились в четверг, исключением стал германский индикатор, завершивший торги в незначительном плюсе.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы дальнейшего повышения ключевых процентных ставок крупнейшими мировыми центробанками. В фокусе их внимания теперь - данные о безработице в США, которые будут обнародованы в пятницу, а также заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), запланированное на 16 марта.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,22%, до 459,98 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,63%, французский САС 40 опустился на 0,12%, итальянский FTSE MIB - на 0,72%, испанский IBEX 35 - на 0,45%, германский DAX прибавил 0,01%.

Данные министерства труда США, опубликованные в четверг, показали скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года. Эта статистика была расценена инвесторами как сигнал начавшегося ослабления рынка труда, которое может удержать Федеральную резервную систему (ФРС) от возврата к более быстрым темпам повышения базовой ставки, отмечает Market Watch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 211 тыс. человек. Показатель превысил отметку в 200 тыс. впервые за восемь недель.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил накануне в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США, что руководство ФРС пока не приняло решения, какими темпами поднимет ставку на мартовском заседании.

Ранее он сказал, что американский ЦБ готов ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться. При этом финальный уровень ставки, по словам Пауэлла, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее.

В Европе инфляция остается слишком высокой, но ее пик близок, заявил в четверг глава французского ЦБ Франсуа Виллеруа де Гало в интервью France Info.

Он полагает, что темпы роста потребительских цен во Франции достигнут своего пика до июня текущего года.

Виллеруа де Гало отметил, что ЕЦБ сделает все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

"Мы вернем инфляцию к 2% к концу 2024 года или в начале 2025 года, и это обязательство, а не просто прогноз", - заявил он.

Цена акций немецкой LEG Immobilien рухнула на 11% по итогам торгов. Компания, работающая в сфере недвижимости, объявила о приостановке выплаты дивидендов на фоне слабой отчетности за 2022 год.

Цена бумаг Credit Suisse Group AG опустилась на 1,9%. Швейцарский банк принял решение отложить запланированную на четверг публикацию годового отчета после получения новой информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Информация касается "технической оценки ранее опубликованных пересмотров отчетов о денежном потоке за 2019 и 2020 годы, а также связанных с ними мер контроля", говорится в заявлении банка. При этом руководство подчеркнуло, что ситуация не имеет отношения к финансовой отчетности за 2022 год.

Капитализация Hannover Rueck SE упала на 3,4%, несмотря на то, что немецкая перестраховочная компания объявила о повышении дивидендов на фоне 14%-го роста чистой прибыли в 2022 году.

Цена бумаг производителя ветровых турбин Vestas Wind Systems AS поднялась на 2,9% на новости об уходе в отставку председателя совета директоров компании Берта Нордберга.

Рыночная стоимость Deutsche Post AG увеличилась на 1,6% благодаря хорошей отчетности почтово-логистической компании за четвертый квартал и повышению дивидендов.

Акции французской Dassault Aviation подскочили в цене на 12,2%. Аэрокосмическая компания увеличила чистую прибыль в 2022 году и объявила о 20%-м повышении дивидендов.