МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных участников акций протеста

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные 7-8 марта участники акций протеста перед зданием парламента на данный момент освобождены.

Вместе с тем в МВД заявили, что по произошедшим 7-8 марта "фактам насилия" продолжается расследование.

"Проводятся следственные действия с целью выявления, идентификации и задержания лиц, причастных к нападению на сотрудников полиции и другим насильственным действиям", - отмечается в сообщении.

Ранее в МВД заявили, что всего в административном порядке 7-8 марта было задержано 133 участника акции.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Начались столкновения полиции и протестующих. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект из парламента.