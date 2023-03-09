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Дальнее зарубежье 09.03.2023 22:23

Белый дом запрашивает $842 млрд на оборону в бюджете на 2024 финансовый год

Администрация США желает получить финансирование Минобороны на 2024 финансовый год в размере $842 млрд - на 3,2% больше, чем в 2023 финансовом году, сообщает в четверг Defense news со ссылкой на проект оборонного бюджета.

"Согласно проекту бюджета, представленному в четверг администрацией президента Джо Байдена, траты Минобороны должны будут возрасти в 2024 финансовом году до $842 млрд - на 3,2% больше по сравнению с 2023 финансовым годом", - отмечает издание.

"Проект бюджета предполагает выделение $6 млрд на поддержку Украины, однако неясно, предназначены ли эти деньги для военной или экономической помощи", - продолжает Defense news.

Еще $37,7 млрд должны пойти на продолжение модернизации ядерных арсеналов, $9,1 млрд - на наращивание оборонного потенциала США в Тихоокеанском регионе.

Также Белый дом хочет оптимизировать и модернизировать военное судостроение, что включает в себя оптимизацию работы четырех основных военно-морских верфей. Администрация намерена продолжит реформировать силы атомных подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами (ракетные подводные крейсера стратегического назначения), в том числе "повышать их смертоносность и выживаемость, и в особенности, усиливать их превосходство в действиях под водой".

Бюджет также предполагает инвестиции в важнейшие технологии и ключевые сектора военно-промышленного комплекса США, включая микроэлектронику, производство подводных лодок и боеприпасов, биопроизводство.

Предлагается выделить и средства для Минэнерго с целью содействовать партнерству США, Британии и Австралии AUKUS.

Накануне агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что военный бюджет на 2024 финансовый год "будет одним из самых значительных военных бюджетов страны в мирное время, с $170 млрд на закупки вооружений и $145 млрд на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, причем оба показателя являются рекордными".

В декабре 2022 года американские законодатели одобрили выделение на 2023 финансовый год $817 млрд для Пентагона.

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Тэги: США, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ, ПРОЕКТ


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