США обеспокоены укреплением военного сотрудничества Москвы и Тегерана

Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг заявил, что Вашингтон обеспокоен укреплением оборонного сотрудничества России и Ирана.

Как заявил он на пресс-конференции с его израильским коллегой Йоавом Галантом, "за прошедший год военное сотрудничество России с Ираном стало более тесным", и это, по утверждению Остина, "представляет угрозу для этого региона и безопасности граждан Израиля". Его слова приводятся в пресс-релизе Пентагона.

Ранее в четверг сообщалось, что Остин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Тель-Авиве обсудили ядерную программу Ирана, сотрудничество Тегерана с Москвой. Шеф Пентагона отметил, что "расширяющееся сотрудничество" России и Ирана в военной сфере может привести к негативным последствиям и для Ближнего Востока.