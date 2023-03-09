Пекин не желает вооруженного конфликта вокруг Тайваня - директор нацразведки США

Власти КНР не хотят возникновения вооруженного конфликта вокруг Тайваня, заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
"Наша оценка ситуации: Китай не хочет вступать в войну", - приводит Bloomberg ее слова со слушаний в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.
Она отметила, что вооруженный конфликт вокруг Тайваня имел бы "колоссальные экономические последствия", особенно за счет урона отрасли полупроводников, производимых на острове и нужных для создания микросхем.
"Микросхемы, поступающие с Тайваня, фактически есть в каждой категории электронных устройств по всему миру", - пояснила Хейнс.
В свою очередь шеф ЦРУ Уильям Бернс заявил на слушаниях, что он не стал бы недооценивать амбиции руководства КНР в отношении Тайваня.
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