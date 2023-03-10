Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 75.72 -0.94 Brent 81.59 -1.07

Дальнее зарубежье 10.03.2023 08:58

Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Из-за стрельбы в немецком Гамбурге погибли по меньшей мере шесть человек и еще семеро ранены, сообщают в ночь на пятницу западные СМИ.

Со своей стороны, городская полиция предупредила в твиттере, что в квартале Альстердорф, где произошла стрельба, "в настоящее время проводится крупная полицейская операция".

По предварительным данным, инцидент произошел в центре организации "Свидетели Иеговы" на улице Дельбоге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Полиция Германии не считает стрельбу в Рот-ам-Зее терактом, подтверждает гибель 6 человек В немецком Фирнхайме мужчина открыл стрельбу в кинотеатре, пострадали до 50 человек - СМИ Немецких дипломатов обстреляли в Саудовской Аравии, они не пострадали

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az