Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Из-за стрельбы в немецком Гамбурге погибли по меньшей мере шесть человек и еще семеро ранены, сообщают в ночь на пятницу западные СМИ.
Со своей стороны, городская полиция предупредила в твиттере, что в квартале Альстердорф, где произошла стрельба, "в настоящее время проводится крупная полицейская операция".
По предварительным данным, инцидент произошел в центре организации "Свидетели Иеговы" на улице Дельбоге.
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