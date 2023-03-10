Си Цзиньпин переизбран председателем КНР и ЦВС КНР на сессии ВСНП

Си Цзиньпин на проходящей в китайской столице первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти Китая) 14-го созыва переизбран на пост председателя КНР. Решение было принято депутатами единогласно. Си Цзиньпин также был переизбран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

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