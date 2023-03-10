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Дальнее зарубежье 10.03.2023 09:02

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР и ЦВС КНР на сессии ВСНП

Си Цзиньпин на проходящей в китайской столице первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти Китая) 14-го созыва переизбран на пост председателя КНР.

Решение было принято депутатами единогласно.

Си Цзиньпин также был переизбран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

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Тэги: КИТАЙ, ВСНП, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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