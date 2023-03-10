Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 75.72 -0.94 Brent 81.59 -1.07

Дальнее зарубежье 10.03.2023 11:04

Пентагон потратит $750 тыс. на исследование «гаванского синдрома»

Пентагон профинансирует эксперименты для выяснения причин возникновения "гаванского синдрома", пишет газета Politico.

"Министерство обороны финансирует эксперименты на животных, чтобы определить, могут ли радиочастотные волны быть источником таинственного недуга, известного как "гаванский синдром", от которого в последние годы страдают сотни госслужащих США", - сообщает издание.

В сентябре прошлого года Пентагон предоставил университету Уэйна в Мичигане грант в размере $750 тыс. для изучения воздействия радиочастотных волн на хорьков, мозг которых похож на человеческий. Информация о гранте размещена на сайте USASpending.gov, уточняет газета.

Цель исследования, согласно документам, состоит в том, чтобы определить, вызывает ли это воздействие симптомы, аналогичные тем, которые испытывали сотрудники американских ведомств в Гаване, на Кубе и в Китае в минувшие годы.

Представитель минобороны Тим Горман подтвердил Politico, что грант Государственному университету Уэйна и сотрудникам Университета Мичигана "позволит разработать и протестировать лабораторную модель на животных для имитации легкого сотрясения мозга".

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и госдепартамента пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование пострадавших провели в Университете Пенсильвании.

Эксперты заявили тогда, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, которое может вызвать подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Всего с 2016 года на "гаванский синдром" пожаловались более 200 американских дипломатов, работавших в разных странах мира в Азии, Европе, Южной Америке.

США во время президентства Дональда Трампа использовали скандал с "гаванским синдромом" как предлог для введения дополнительных санкций против Кубы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, СИНДРОМ, ГРАНТ


Похожие новости


Глава Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак США не с первого раза смогли сбить аэростат над озером Гурон США располагают более чем 1,7 тыс. ядерными боеголовками на стратегических носителях - эксперты США в воскресенье отправят на орбиту секретный военный спутник Пентагон заключил контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS почти на $431 млн - Минобороны США ВВС США необходимо активнее внедрять технологии искусственного интеллекта для сохранения доминирования в мире - Пентагон Пентагон не смог отчитаться за 60% своих активов в ходе аудиторской проверки - The Hill SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по обслуживанию спутников Starlink для Украины Шеф Пентагона считает преждевременным делать выводы о том, кто несет ответственность за повреждение "Северных потоков" Пентагон выделил более $1 млрд на производство оружия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az