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Внешняя политика 10.03.2023 11:04

Алиев принял министра разведки Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял министра разведки Израиля Гилу Гамлиэль, сообщает сайт главы государства.

«На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются в различных направлениях, также подчеркнута важность открытия посольства Азербайджана в Израиле», - подчеркивается в информации.

Алиев отметил недавнюю встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, которая состоялась в Мюнхене в феврале этого года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ИЗРАИЛЬ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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