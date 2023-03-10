Алиев принял министра разведки Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял министра разведки Израиля Гилу Гамлиэль, сообщает сайт главы государства.

«На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются в различных направлениях, также подчеркнута важность открытия посольства Азербайджана в Израиле», - подчеркивается в информации.

Алиев отметил недавнюю встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, которая состоялась в Мюнхене в феврале этого года.

Б.Рустамбеков