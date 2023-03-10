Фонд агрострахования отбирает аудитора

Фонд агрострахования отбирает аудитора финотчетности за 2022 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде. Отбор проводится методом опроса котировок. Прием предложений от аудиторских компаний будет осуществляться до 29 марта (до 18:00), оценка предложений состоится 30 марта (в 12:00). Р.Ахмедов

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