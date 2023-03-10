Снегопады в Великобритании привели к многокилометровым пробкам, ожидается ухудшение ситуации

Снегопады и низкие температуры в Великобритании привели к многочасовым пробкам и перекрытию дорог, в пятницу ожидается ухудшение ситуации из-за шторма "Лариса", сообщает Sky News.
На автодороге M62, находящейся между городами Ливерпуль и Кингстон-апон-Халл, пробка растянулась на восемь миль (около 13 км). Некоторые автомобилисты находятся на дороге более шести часов.
Также несколько дорог были перекрыты в Уэльсе в связи с чрезвычайно сложными условиями вождения, а в Шотландии водителей призывают быть бдительными.
Аэропорт Восточный Мидландс закрыл взлетно-посадочную полосу из-за сильного снегопада. Другие аэропорты страны продолжают работу по расписанию, однако во многих из них отменяются или переносятся некоторые рейсы.
В метеорологической службе Великобритании заявили, что в пятницу на королевство обрушится шторм "Лариса", который так назвала французская метеорологическая служба. Он принесет штормовой ветер, метели и дождь. Сильнее всего он затронет северо-запад Уэльса и север Англии, в этих районах ожидаются порывы ветра до 50 миль в час (около 80 км/ч).
Некоторые школы сообщили, что в пятницу не будут работать.
Минувшей ночью в Шотландии была зафиксирована самая низкая температура за 2023 год, в деревне в Северо-Шотландском нагорье она опустилась до -16 градусов по Цельсию.
Ранее на этой неделе сообщалось, что в Великобритании готовятся к сильнейшим за сезон похолоданию и снегопадам.
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