В Грузии парламентское большинство «провалит» при голосовании законопроект об иноагентах

Парламент Грузии готовится к проведению пленарного заседания, на котором на голосование будет поставлен законопроект "О прозрачности иностранного влияния", принятый в первом чтении несколько дней назад.

По заявлению лидеров парламентского большинства, на голосовании в пятницу законопроект об иноагентах будет "провален", тем самым официально отозван. Такое решение парламентским большинством было принято после массовых протестов граждан 7 и 8 марта.

Несмотря на обещание участников акции протеста устроить в пятницу "коридор позора" депутатам, этого не произошло, и в настоящее время почти все депутаты уже находятся в здании парламента и готовятся к проведению заседания.

В эти часы участники протеста вновь собираются на акцию.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции против закона об иноагентах, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект.