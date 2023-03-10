В Грузии парламентское большинство «провалит» при голосовании законопроект об иноагентах

Парламент Грузии готовится к проведению пленарного заседания, на котором на голосование будет поставлен законопроект "О прозрачности иностранного влияния", принятый в первом чтении несколько дней назад.
По заявлению лидеров парламентского большинства, на голосовании в пятницу законопроект об иноагентах будет "провален", тем самым официально отозван. Такое решение парламентским большинством было принято после массовых протестов граждан 7 и 8 марта.
Несмотря на обещание участников акции протеста устроить в пятницу "коридор позора" депутатам, этого не произошло, и в настоящее время почти все депутаты уже находятся в здании парламента и готовятся к проведению заседания.
В эти часы участники протеста вновь собираются на акцию.
В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции против закона об иноагентах, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект.
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