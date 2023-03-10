СК A-Qroup сократила в 2022г чистую прибыль почти в 18 раз

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании «A-Qroup» по итогам деятельности в 2022 году составила 57,19 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль СК A-Qroup по итогам деятельности в 2021 году составила 1 млн 13 тыс. 75,21 манатов. Таким образом, чистая прибыль компании в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилась в 17,7 раза.

Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2022 год доходы компании составили 22 млн 48 тыс. 258,19 манатов. В том числе прямые страховые премии составили 24 млн 631 тыс. 590,61 манатов (рост по сравнению с 2021г на 29,2% - ИФ), инвестиционные доходы – 218 тыс. 212,54 манатов. Отрицательное значение страховых резервов компании в 2022 году составило 4 млн манатов, что привело к снижению общих доходов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2022 год составили 21 млн 976 тыс. 770,36 манатов. В том числе объем страховых выплат – 12 млн 826 тыс. 866,17 манатов (рост по сравнению с 2021г на 9,3% - ИФ), возврат по премиям – 566 тыс. 73,13 манатов, расходы на ведение страхового дела – 5 млн 750 тыс. 479,31 манатов, остальное - другие статьи.

Доналоговая прибыль компании за 2022 год составила 71 тыс. 487,83 манатов, выплаты по налогу на прибыль – 14 тыс. 297,57 манатов.

В 2022 году активы компании увеличились на 15% - до 29 млн 201 тыс. 507,7 манатов, обязательства - на 35,9% - до 17 млн 737 тыс. 840,97 манатов, капитал сократился на 7,1% - до 11 млн 463 тыс. 666,74 манатов.

Уставный капитал остался без изменений - 10 млн 5,25 тыс. манатов.

В 2022 году объем депозитов компании, размещенных в банках, увеличился на 2,3% - до 6 млн 799,999 тыс. млн манатов.

ОАО A-Qroup действует на страховом рынке с 1995 года.

Х.Насирзаде