СК A-Qroup сократила в 2022г чистую прибыль почти в 18 раз

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании «A-Qroup» по итогам деятельности в 2022 году составила 57,19 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль СК A-Qroup по итогам деятельности в 2021 году составила 1 млн 13 тыс. 75,21 манатов. Таким образом, чистая прибыль компании в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилась в 17,7 раза.
Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2022 год доходы компании составили 22 млн 48 тыс. 258,19 манатов. В том числе прямые страховые премии составили 24 млн 631 тыс. 590,61 манатов (рост по сравнению с 2021г на 29,2% - ИФ), инвестиционные доходы – 218 тыс. 212,54 манатов. Отрицательное значение страховых резервов компании в 2022 году составило 4 млн манатов, что привело к снижению общих доходов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.
Расходы компании за 2022 год составили 21 млн 976 тыс. 770,36 манатов. В том числе объем страховых выплат – 12 млн 826 тыс. 866,17 манатов (рост по сравнению с 2021г на 9,3% - ИФ), возврат по премиям – 566 тыс. 73,13 манатов, расходы на ведение страхового дела – 5 млн 750 тыс. 479,31 манатов, остальное - другие статьи.
Доналоговая прибыль компании за 2022 год составила 71 тыс. 487,83 манатов, выплаты по налогу на прибыль – 14 тыс. 297,57 манатов.
В 2022 году активы компании увеличились на 15% - до 29 млн 201 тыс. 507,7 манатов, обязательства - на 35,9% - до 17 млн 737 тыс. 840,97 манатов, капитал сократился на 7,1% - до 11 млн 463 тыс. 666,74 манатов.
Уставный капитал остался без изменений - 10 млн 5,25 тыс. манатов.
В 2022 году объем депозитов компании, размещенных в банках, увеличился на 2,3% - до 6 млн 799,999 тыс. млн манатов.
ОАО A-Qroup действует на страховом рынке с 1995 года.
Х.Насирзаде
Азербайджан не будет предоставлять свои аэродромы для ударов Израиля по Ирану – посол в Тель-Авиве
Европарламент обсудит отношения ЕС и Азербайджана
Disney может урезать расходы на контент, сократить количество сиквелов
Межвузовской образовательной программе ЕС Erasmus+ выделяют рекордный годовой бюджет в 4,43 млрд евро
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Лукашенко потребовал от правительства снизить в 2023г инфляцию до 7%
В Грузии парламентское большинство «провалит» при голосовании законопроект об иноагентах
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Yelo Bank состоялся джазовый концерт, посвященный женскому дню
Мамед Аббасбейли принял участие в B2G форуме, организованном Caspian Energy Club
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна