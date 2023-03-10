Лукашенко потребовал от правительства снизить в 2023г инфляцию до 7%

Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал от правительства и Нацбанка снизить в этом году инфляцию до 7% "какими хотите способами".
"Такого всплеска (роста цен - ИФ), который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами - монетарными, регуляторными, административными, - но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%", - заявил Лукашенко на совещании с правительством, которого цитирует госагентство БелТА.
"Эта цифра должна быть красной линией, её должен понимать бизнес, производитель и торговля", - добавил он.
В 2022 году инфляция в Белоруссии обновила 6-летний максимум и достигла 12,8%. Пик годовой инфляции пришелся на июль, когда ее уровень достиг 18,1% при официальной цели не более 6%.
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