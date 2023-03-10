Парламент Грузии официально отозвал закон об иноагентах

Парламент Грузии в пятницу на пленарном заседании проголосовал против принятия законопроекта об иностранных агентах, тем самым официально отозвал его.
Заседание прошло в считанные минуты, без каких либо комментариев.
В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против закона об иноагентах, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов.
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