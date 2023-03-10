Disney может урезать расходы на контент, сократить количество сиквелов

Американский медиагигант Walt Disney Co. рассматривает возможности для сокращения расходов на контент, включая сиквелы популярных фильмов, сказал глава компании Боб Айгер.
"Сиквелы обычно хорошо нам удаются. Но нужен ли нам, например, третий или четвертый сиквел? Или пришло время переключиться на других персонажей?" - сказал он в ходе конференции, организованной Morgan Stanley в Сан-Франциско.
"В целом с брендом Marvel все хорошо, - добавил он. - Думаю, нам просто нужно обратить внимание на персонажей и истории, которыми мы также занимаемся. Если вы посмотрите на запланированные фильмы по вселенной Marvel на ближайшие пять лет, вы увидите там много нового. Мы вернемся к франшизе про Мстителей, но состав команды Мстителей очень сильно изменится".
Последний фильм по вселенной Marvel - "Человек-муравей и Оса: Квантомания" - заработал в мировом прокате около $420 млн за три недели. Это отличный показатель для большинства киностудий, однако для супергеройской франшизы он стал скорее разочарованием, поскольку многие такие ленты собирают в прокате свыше $1 млрд.
Айгер также отметил, что компания готова рассмотреть возможность продажи прав на показ своего контента другим платформам, однако ключевые франшизы - Marvel, Pixar и "Звездные войны" - останутся эксклюзивными для стримингового сервиса Disney+.
Акции медиагиганта подешевели на 0,2% на дополнительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 11%, до $181,4 млрд.
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