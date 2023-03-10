Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 75.72 -0.94 Brent 81.59 -1.07

Бизнес и законодательство 10.03.2023 12:46

В Нахчыване за 2 месяца 2023г число ККА нового поколения выросло до 1 тыс.

Число контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) по состоянию на начало марта выросло до 1 тыс. единиц, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

«За 2 месяца текущего года количество ККА нового поколения, установленных на объектах торговли и услуг в НАР выросло с 73 до 980 единиц (рост в 13,4 раза)», - отмечается в информации.

В целом, если на начало текущего года ККА нового поколения были установлены на 3,8% объектах в НАР, то на 1 марта этот показатель достиг 50,6%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАХЧЫВАН, ККА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az