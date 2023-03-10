В Нахчыване за 2 месяца 2023г число ККА нового поколения выросло до 1 тыс.

Число контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) по состоянию на начало марта выросло до 1 тыс. единиц, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.
«За 2 месяца текущего года количество ККА нового поколения, установленных на объектах торговли и услуг в НАР выросло с 73 до 980 единиц (рост в 13,4 раза)», - отмечается в информации.
В целом, если на начало текущего года ККА нового поколения были установлены на 3,8% объектах в НАР, то на 1 марта этот показатель достиг 50,6%.
Х.Насирзаде
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