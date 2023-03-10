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Внешняя политика 10.03.2023 12:51

Европарламент обсудит отношения ЕС и Азербайджана

Депутаты Европарламента планируют на следующей неделе обсудить отношения Европейского союза (ЕС) и Азербайджана.

«Подготовленный доклад об отношениях Брюсселя и Баку будет рассмотрен 14 марта в ходе пленарного заседания Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Европарламенте.

По данным ЕС, Брюссель является главным торговым партнером Баку.

Кроме этого, на долю Азербайджана приходится 4,3% нефти, импортируемой странами ЕС.

Кроме этого, 14 марта европарламентарии собираются обсудить отношения ЕС и Армении.

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ОБСУЖДЕНИЯ


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