Европарламент обсудит отношения ЕС и Азербайджана

Депутаты Европарламента планируют на следующей неделе обсудить отношения Европейского союза (ЕС) и Азербайджана.
«Подготовленный доклад об отношениях Брюсселя и Баку будет рассмотрен 14 марта в ходе пленарного заседания Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Европарламенте.
По данным ЕС, Брюссель является главным торговым партнером Баку.
Кроме этого, на долю Азербайджана приходится 4,3% нефти, импортируемой странами ЕС.
Кроме этого, 14 марта европарламентарии собираются обсудить отношения ЕС и Армении.
Р.Керимов
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