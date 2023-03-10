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Транспорт и связь 10.03.2023 13:02

РЖД до 19 марта ввели ограничения на отгрузку в адрес ряда станций в Азербайджане

ОАО "РЖД" в марте ввело ограничения на отгрузку в адрес ряда станций, в том числе и в Азербайджане, сообщается в материалах компании.

Так, до 19 марта ограничена отгрузка для станций Астара и Астара-экспорт в Азербайджане.

"В связи с необеспечением своевременной выгрузки вагонов некоторыми грузополучателями РЖД вводятся регулировочные меры, чтобы не допустить большого скопления подвижного состава на инфраструктуре общего пользования", - пояснили "Интерфаксу" в РЖД.

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Тэги: РОССИЯ, РЖД, КОНВЕНЦИИ, МАРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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