Азербайджан не будет предоставлять свои аэродромы для ударов Израиля по Ирану – посол в Тель-Авиве

Посол Азербайджана в Тель-Авиве Мухтар Мамедов опроверг публикацию израильской газеты Haaretz о том, что Азербайджан подготовил аэродром для оказания помощи Израилю в случае его нападения на Иран или разрешил разведывательной службе Израиля «Моссад» создать филиал в Азербайджане для наблюдения за тем, что происходит в Иране.

В интервью израильской газете The Jerusalem Post, опубликованном в пятницу, Мамедов заявил, что армии обороны Израиля не будет позволено использовать Азербайджан в качестве дозаправочной базы в случае нападения на Иран.

«Азербайджан с самого начала заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволит использовать свою территорию против других стран. Это потому, что мы ожидаем, что другие страны не будут вмешиваться в наши внутренние дела», - сказал Мамедов.

Р.Керимов