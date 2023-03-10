В Бельгии проходит забастовка государственного сектора

По всей Бельгии проходит забастовка работников государственного сектора, сообщает в пятницу Associated Press.

"Общенациональная забастовка работкников бельгийского государственного сектора замедляет движение транспорта в час пик и отрицательно влияет на все сферы жизни: от сбора мусора до ухода за детьми", - сообщает агентство.

Также отмечается, что во многих частях страны парализовано железнодорожное сообщение, а автобусы и метро в Брюсселе и вокруг города курсируют по сокращенному графику.

"Ни одно ведомство не смогло избежать сокращений персонала, введенных властями. Поэтому мы бьем тревогу. Потому что у всех должен быть сильный государственный сектор", - заявили в профсоюзе ACOD, мотивируя акцию протеста.

Бельгийские СМИ отмечают, что пятничная забастовка является частью более широкой акции протеста профсоюзов на этой неделе против недофинансирования и нехватки персонала в государственном секторе, например, в сфере здравоохранения и образования.