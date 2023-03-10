Казахстан рассчитывает на взаимность ЕС в вопросе облегчения визового режима - МИД

В МИД Казахстана надеются в ближайшее время приступить к переговорам с Европейским союзом об облегчении визового режима для граждан республики.

"Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров с Европейским союзом в целом об облегчении визового режима для наших граждан в рамках Шенгенской зоны, как это предусматривает соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом", - сказал замминистра иностранных дел республики Роман Василенко на брифинге в пятницу.

"Мы ведем активную работу над этим вопросом вместе с нашими европейскими партнерами", - добавил он.

По словам Василенко, облегчение визового режима подразумевает снижение стоимости виз для наших граждан, сокращение количества подаваемых документов, а также сокращения сроков получения визы.

Он напомнил, что Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств Евросоюза в 2017 году.

"Потом на два года этот режим приостанавливался из-за пандемии. Но с января 2022 года он вновь возобновлен. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на взаимность, и этот вопрос является предметом практически всех переговоров казахстанских представителей с представителями европейской стороны", - отметил замглавы МИД.