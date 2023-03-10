Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 75.72 -0.94 Brent 81.59 -1.07

СНГ 10.03.2023 17:34

Казахстан рассчитывает на взаимность ЕС в вопросе облегчения визового режима - МИД

В МИД Казахстана надеются в ближайшее время приступить к переговорам с Европейским союзом об облегчении визового режима для граждан республики.

"Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров с Европейским союзом в целом об облегчении визового режима для наших граждан в рамках Шенгенской зоны, как это предусматривает соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом", - сказал замминистра иностранных дел республики Роман Василенко на брифинге в пятницу.

"Мы ведем активную работу над этим вопросом вместе с нашими европейскими партнерами", - добавил он.

По словам Василенко, облегчение визового режима подразумевает снижение стоимости виз для наших граждан, сокращение количества подаваемых документов, а также сокращения сроков получения визы.

Он напомнил, что Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств Евросоюза в 2017 году.

"Потом на два года этот режим приостанавливался из-за пандемии. Но с января 2022 года он вновь возобновлен. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на взаимность, и этот вопрос является предметом практически всех переговоров казахстанских представителей с представителями европейской стороны", - отметил замглавы МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЕС, ВИЗЫ, РЕЖИМ


Похожие новости


Евросоюз отметил отсутствие конкурентной среды на президентских выборах в Казахстане Боррель посетит с официальным визитом Казахстан на этой неделе Казахстан не сможет заместить объемы нефти, поставляемой Россией в ЕС - глава Минэнерго Казахстана ЕС поддерживает территориальную целостность Казахстана - президент Евросовета Помощь ОДКБ Казахстану напомнила Боррелю ситуации, "которых следует избегать"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az