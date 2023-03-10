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Внешняя политика 10.03.2023 15:28

Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в неисполнении решения Международного суда ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обвинил Армению в неисполнении решения Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года.

«Армения, по-прежнему, не выполняет постановление суда от 7 декабря 2021 года о том, что она должна «принять все необходимые меры для предотвращения случаев разжигания и поощрения расовой ненависти, в том числе со стороны находящихся на ее территории организаций и частных лиц, против лиц азербайджанского национального или этнического происхождения», - говорится в письме Байрамова, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Байрамов в нем отмечает, что «вопиющим образом игнорируя обязательную меру, указанную судом, организации, пропагандирующие расовую ненависть в отношении Азербайджана и азербайджанцев, такие как базирующиеся в Армении организации ВоМА и ПОГА, продолжают пропагандировать дискриминацию и ненависть по признаку этнического и национального происхождения в отношении азербайджанцев».

С декабря 2021 года Азербайджан неоднократно обращал внимание суда на невыполнение Арменией временной меры, заметил Байрамов.

«Вместе с тем открытые источники средств массовой информации предоставляют четкие доказательства того, что ВоМА, ПОГА и подобные организации остаются безнаказанными при попустительстве государственных органов Армении, свободно проводят многочисленные мероприятия, такие как военная подготовка, и имеют право использовать социальные сети для распространения расовой ненависти и привлечения сторонников», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

«Особую озабоченность вызывает широкомасштабная вербовка детей для участия в такой подготовке и других мероприятиях, которые используются для пропаганды расизма», - отметил Байрамов, добавив, что «отдельный доклад, документально подтверждающий эти факты, был распространен в качестве документа Генеральной ассамблеи и Совета безопасности (ООН – ИФ)».

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАЙРАМОВ, ООН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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