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ТЭК 10.03.2023 16:34

Совет управляющих МАГАТЭ переизбрал Гросси на посту гендиректора организации

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии переизбрал Рафаэля Гросси на пост генерального директора организации, передают в пятницу западные СМИ.

Срок полномочий Гросси продлен до 2 декабря 2027 года. Он был единственным кандидатом на должность главы МАГАТЭ.

Это его второй срок на посту гендиректора МАГАТЭ, он вступил в должность 3 декабря 2019 года.

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Тэги: МАГАТЭ, ГЕНДИРЕКТОР, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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