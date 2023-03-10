Совет управляющих МАГАТЭ переизбрал Гросси на посту гендиректора организации

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии переизбрал Рафаэля Гросси на пост генерального директора организации, передают в пятницу западные СМИ. Срок полномочий Гросси продлен до 2 декабря 2027 года. Он был единственным кандидатом на должность главы МАГАТЭ. Это его второй срок на посту гендиректора МАГАТЭ, он вступил в должность 3 декабря 2019 года.

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