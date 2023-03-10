Транзит грузов через Азербайджан может удвоиться в ближайшие 10 лет - Набиев

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев считает, что объем транзитных грузов через Азербайджан в течение ближайших 10 лет может удвоиться.

«Объем транзитных грузов через Азербайджан растет и продолжит расти. При этом в течение ближайших 10 лет объем транзита грузов может удвоиться», - сказал Набиев в пятницу в ходе панельной сессии X Глобального Бакинского форума.

Его слова приводят азербайджанские СМИ.

Как сообщалось ранее, объем транзита грузов через территорию Азербайджана в 2022 году вырос более чем на 75%.

Р.Ахмедов