Транзит грузов через Азербайджан может удвоиться в ближайшие 10 лет - Набиев

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев считает, что объем транзитных грузов через Азербайджан в течение ближайших 10 лет может удвоиться.
«Объем транзитных грузов через Азербайджан растет и продолжит расти. При этом в течение ближайших 10 лет объем транзита грузов может удвоиться», - сказал Набиев в пятницу в ходе панельной сессии X Глобального Бакинского форума.
Его слова приводят азербайджанские СМИ.
Как сообщалось ранее, объем транзита грузов через территорию Азербайджана в 2022 году вырос более чем на 75%.
Р.Ахмедов
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