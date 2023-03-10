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Транспорт и связь 10.03.2023 15:52

Транзит грузов через Азербайджан может удвоиться в ближайшие 10 лет - Набиев

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев считает, что объем транзитных грузов через Азербайджан в течение ближайших 10 лет может удвоиться.

«Объем транзитных грузов через Азербайджан растет и продолжит расти. При этом в течение ближайших 10 лет объем транзита грузов может удвоиться», - сказал Набиев в пятницу в ходе панельной сессии X Глобального Бакинского форума.

Его слова приводят азербайджанские СМИ.

Как сообщалось ранее, объем транзита грузов через территорию Азербайджана в 2022 году вырос более чем на 75%.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРУЗЫ, ТРАНЗИТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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