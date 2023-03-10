Brent торгуется ниже $81 за баррель

Нефть продолжает дешеветь днем в пятницу, завершая неделю в минусе на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 подешевели на $0,64 (0,78%) - до $80,95 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,69 (0,91%) - до $75,03 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 1,2%
Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.
"Инвесторы выходят из рисковых активов в конце недели, и рынка нефти это тоже касается, - сказал старший аналитик Danske Bank A/S Йенс Педерсен. - С учетом того, что глобальные настроения и курс доллара являются важными факторами для рынка нефти, отчет по рынку труда и данные об инфляции, которые выйдут на следующей неделе, способны задать рынку направление".
Байрамов обсудил с Боно ход переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в неисполнении решения Международного суда ООН
Армения не заинтересована в прозрачном функционировании Лачинской дороги – глава МИД Азербайджана
В Азербайджане от COVID-19 за сутки умерли 4 человека
В Баку произошел вооруженный инцидент, ранены 2 человека, подозреваемый задержан - МВД
Disney может урезать расходы на контент, сократить количество сиквелов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипотношения
Казахстан рассчитывает на взаимность ЕС в вопросе облегчения визового режима - МИД
Посол США в Ереване и глава миссии ЕС в Армении обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Проект Access2Success принес AccessBank-у награду
98% абонентов «Nar» остались довольны качеством обслуживания
В Yelo Bank состоялся джазовый концерт, посвященный женскому дню
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна