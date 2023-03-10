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Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 75.72 -0.94 Brent 81.59 -1.07

ТЭК 10.03.2023 16:07

Brent торгуется ниже $81 за баррель

Нефть продолжает дешеветь днем в пятницу, завершая неделю в минусе на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 подешевели на $0,64 (0,78%) - до $80,95 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,69 (0,91%) - до $75,03 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 1,2%

Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

"Инвесторы выходят из рисковых активов в конце недели, и рынка нефти это тоже касается, - сказал старший аналитик Danske Bank A/S Йенс Педерсен. - С учетом того, что глобальные настроения и курс доллара являются важными факторами для рынка нефти, отчет по рынку труда и данные об инфляции, которые выйдут на следующей неделе, способны задать рынку направление".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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