Эрдоган официально объявил 14 мая датой выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как и ожидалось, официально утвердил 14 мая датой проведения президентских и парламентских выборов. Ранее на этой неделе Оппозиционный блок Турции выдвинул главу Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на грядущих президентских выборах.

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