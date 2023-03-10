Эрдоган официально объявил 14 мая датой выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как и ожидалось, официально утвердил 14 мая датой проведения президентских и парламентских выборов.
Ранее на этой неделе Оппозиционный блок Турции выдвинул главу Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на грядущих президентских выборах.
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